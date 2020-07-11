الإسكان: طرح 2271 شقة بـ13 مدينة ومحافظة جديدة بتسجيل إلكتروني

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه سيتم طرح 2271 شقة بـ13 محافظة ومدينة جديدة، يسعي عدد من المواطنين للحصول على شقق بها، بمساحات متنوعة، تبدأ من 100 لـ150 متر، وسيجري الحجز عليهم إلكترونيا، وستكون كراسات الشروط موجودة على الموقع.

وأضافت "عبدالحميد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، المذاع على فضائية "الحياة"، أن التقسيط سيكون على مدار 20 عاما بفائدة 8% متناقصة، في إطار مبادرة البنك المركزي 50 مليار لمتوسطى الدخل، وهي التي اتاحت الاستفادة وإطلاق تلك المبادرة، موضحة أن كل شخص سيقوم بدفع المقدم سيكون له الأولوية بالحصول على الشقة، فور فتح نظام الاستلام، وذلك لأن الوحدات سيتم تسليمها فوريا وهي جاهزة للتسليم.

وأكدت أن أقساط الشقق تبدأ من 2000 جنيه ببعض الوحدات المطروحة بنظام الفائدة المتناقصة 8%، مشيرا إلى أنه يجوز لكل المواطنين ممن لم يستفيدوا بمبادرات البنك المركزي من قبل، التقدم واستلام تلك الوحدات.