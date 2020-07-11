أسعار وأماكن وحجز.. كل ما تريد معرفته عن شقق الإسكان المطروحة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنَّه تمّ طرح 2271 وحدة سكنية للبيع، بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمواطنين من متوسطي الدخل ضمن مشروعات جنة وسكن مصر ودار مصر.

أماكن وأسعار الوحدات السكنية المعروضة للبيع لمتوسطي الدخل

على أن تكون الوحدات موزعة على 13 مدينة على مستوى 9 محافظات وهي "القاهرة - الجيزة – القليوبية – المنوفية - الشرقية – أسيوط – دمياط – المنيا – قنا".

ويتضمن مشروع دار مصر طرح وحدات في 4 مدن، هي: "15 مايو – العاشر من رمضان – السادات – حدائق أكتوبر"، بإجمالي 575 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح من 130- 140 م2 بأسعار تتراوح من 672.945 إلى 981.750.

أما مشروع جنة، يتمّ طرح وحدات في 4 مدن، هي: "السادس من أكتوبر – العبور – دمياط الجديدة – الشيخ زايد"، بإجمالي 1005 وحدات سكنية بمساحات تتراوح من 100-150م2، بأسعار تتراوح من 754.800 إلى 1.674.270.

ومشروع سكن مصر، يتمّ به طرح وحدات في 5 مدن، هي: (أكتوبر الجديدة - المنيا الجديدة – غرب قنا – ناصر غرب أسيوط – القاهرة الجديدة)، بإجمالي 691 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 106-118م2، بأسعار تتراوح من 364.000 إلى 948.454.

مساحات الوحدات المعروضة للبيع لمتوسطي الدخل

وتتراوح مساحات الوحدات بين 100 م2 و150 م2 كاملة التشطيب.

خطوات حجز الوحدات السكنية المعروضة للبيع لمتوسطي الدخل

ويتمّ طلب حجز الوحدة السكنية لمدة شهر بداية من يوم الأحد الموافق 19/7/2020 حتى الخميس الموافق 20/8/2020، من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق cservices.shmff.gov.eg، وخطوات الحجز كالتالي:

- الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق لإنشاء الحساب.

- ينشئ مقدم الطلب حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار.

- ملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية.

- بعد إنشاء الحساب ستصل رسالة نصية (SMS) لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي سجله على الموقع (يجب التأكد من صحة رقم الهاتف المُسجل بالموقع الإلكتروني نظراً لورود عدد من المُراسلات عليه خلال مراحل العمل المُختلفة على الطلب).

- تتضمن الرسالة رقماً كودياً يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل.

- يدخل مقدم الطلب لحسابه وينشئ طلب الحصول على وحدة سكنية، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وعمل وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/الزوجة (إن وجدت).

- يرفق مقدم الطلب المستندات المطلوبة والمُوضحة بكراسة الشروط في ملف واحد بصيغة (PDF).

- بعد الانتهاء من رفع جميع المستندات يتمّ نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة "تم إرسال طلبكم بنجاح"، على أن يتم تقديم أصل المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.

وفيما يخص حجز الوحدات، أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أنَّه بعد 10 أيام من غلق باب الإعلان وسداد مقدمات جدية الحجز، سيتمّ إتاحة فترة تصل إلى 3 أسابيع تبدأ من الأحد 30/8/2020 حتى الأحد 20/9/2020 لحجز الوحدة السكنية من خلال دخول المواطن مرة أخرى على البوابة الإلكترونية للصندوق، حيث يكتب العميل الكود الخاص بالوحدة السكنية المطلوب حجزها من النماذج المتاحة بكراسة الشروط المنشورة على الموقع، مع العلم أنه يمكن للعميل تعديل رغبة الحجز خلال تلك الفترة بحيث تكون العبرة بالاختيار النهائي للعميل، ولكن بشرط أنَّ يكون مبلغ مقدم جدية الحجز السابق سداده كافيًا لحجز الوحدة السكنية المُختارة.

مبالغ جدية حجز الوحدات السكنية المعروضة للبيع

وحول مبالغ مقدم جدية الحجز، أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي إلى أنَّها تبلغ 40 ألف جنيه بالنسبة لوحدات سكن مصر، و60 ألف جنيه لوحدات دار مصر، و80 ألف جنيه لوحدات جنة، هذا بخلاف مبلغ 500 جنيه كمصاريف للتسجيل (لا تُرد ولا تُسترد)، على أن يتمّ سداد المبالغ دفعة واحدة غير مجزأة، ويتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي – إن وجدت –وذلك بإحدى وسائل السداد التالية:

- ACH عن طريق كل البنوك لحساب بنك التعمير والإسكان – فرع المهندسين، على أن يتمّ الإيداع على حساب مكون من 14 رقماً يُمثل الرقم القومي للمتقدم صاحب الطلب.

- سويفت (سويفت كود HDBKEGCAXXX) عن طريق كل البنوك لحساب بنك التعميـر والإسكان - فرع المهندسين، على أن يتم الإيداع على حساب مكون من 14 رقماً يُمثل الرقم القومي للمتقدم صاحب الطلب.

- تحويل داخلي من أى فرع من فروع بنك التعميـر والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك نقداً في أى فرع من فروع بنك التعميـر والإسكان.