فلسطين تسجل 5 وفيات و463 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين اليوم السبت، خمس حالات وفاة و463 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو ما رفع إجمالى حالات الوفاة إلى 35 حالة، وإجمالى الإصابات 5827.

وأعلنت وزارة الصحة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن المتوفيين هم سيدتان (46 و53 عاماً)، من بلدة حلحول ومدينة الخليل، وثلاثة رجال (69 و70 و95 عاماً)، وهم من بلدة يطا ومدينة الخليل ومخيم عايدة ببيت لحم.

وأوضحت أنه تم تسجيل 463 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، توزعت على النحو التالي: محافظة القدس 85 إصابة، محافظة رام الله والبيرة 36 إصابة، محافظة الخليل 328 إصابة، محافظة بيت لحم 8 إصابات، محافظة جنين إصابة واحدة، محافظة نابلس 5 إصابات.

وأشارت الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة الكلي بلغ 5827، وعدد حالات التعافي 829، وعدد حالات الوفاة 35، وأن 16 مصابا موجودون في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي