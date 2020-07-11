عريس من قصار القامة: ردود فعل المواطنين على "سوشيال ميديا" أسعدتني

قال العريس عبدالرحمن بركات، أحد قصار القامة، ولاعب بفريق كرة قدم، إن رد فعل المواطنين على صوره وزوجته، على مواقع التواصل الاجتماعي، أشعرته بالسعادة.

وأضاف "بركات"، خلال مداخلة له عبر "سكايب" ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه دائما ما يأمل لتحسين صورة قصار القامة في المجتمع المصري، والتأكيد على أهمية دورهم في مصر.

وأوضح أن قصار القامة لهم حقوق وواجبات، كغيرهم من باقي المواطنين، ويسعى الكثيرون من قصار القامة، إلى التفوق بالدراسة ومجال العمل: "مينفعش حد يتنمر على شكلنا أو طولنا، ومفيش حد في الدنيا مفيهوش عيوب".

وأكد أن حال إعطاء الفرصة لقصار القامة في مجالات العمل، سيظهرون نجاحا وتفوقا في مختلف المجالات، مشيرا إلى أنه سيعلن موعد زواجه قريبا.