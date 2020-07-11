آخرهم اليوم.. 3 قرارات بإغلاق شاطئ النخيل خلال عامين والسبب واحد

أصدرت النيابة العامة فى الإسكندرية، اليوم، قرارًا بإغلاق شاطئ النخيل بحي العجمي غرب الإسكندرية لأجل غير مسمى، وتعيين حراسة أمنية عليه، لمنع نزول أي مصطافين لمياه البحر، وذلك بعد مصرع 11 شخصًا غرقًا.

ولم تكن هذه المرة التي يصدر فيها قرار بإغلاق شاطئ النخيل، والملقب بـ"شاطئ الموت"، حيث بدأ مسلسل الإغلاق عام 2018.

الإغلاق الأول

في عام 2018، وبالتزامن مع تولي الدكتور محمد سلطان منصب محافظ الإسكندرية الأسبق، حصد شاطئ النخيل أرواح 20 غريقًا من المصطافين بالمحافظات المجاورة.

وأصدر وقتها المحافظ قرارًا بإغلاق شاطئ النخيل، لما يمثله من خطورة بالغة على حياة المواطنين، ووقتها تم تكليف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وحي العجمي ورئيس جمعية النخيل التابع لها الشاطئ وقتها، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلقه، ومنع السباحة فيه، حفاظًا على أرواحهم وحمايتهم نظرًا لكثرة حالات الغرق به.

الإغلاق الثاني

جاء الإغلاق الثاني في شهر أغسطس 2019، أثناء تولي الدكتور عبدالعزيز قنصوة منصب محافظ الإسكندرية السابق، حيث أُغلق الشاطئ قبل موسم الصيف بقرار من المحافظ بسبب تعدد حالات الغرق في السنوات السابقة.

الإغلاق الثالث

أصدر المستشار محمود زغلول، رئيس نيابة العامرية أول بالإسكندرية، اليوم السبت، 5 قرارات عاجلة في واقعة غرق 11 شخصًا في شاطئ النخيل بحي العجمي.

وتضمنت قرارات النيابة، التصريح بدفن الضحايا الـ8 وتسليم الجثامين لذويهم، واستعجال الأجهزة المعنية في البحث عن المفقودين.

وقررت النيابة العامة إغلاق شاطئ النخيل لأجل غير مسمى، وتعيين حراسة أمنية عليه، لمنع نزول أي مصطافين مياه البحر، حرصًا على حياتهم.

وطلبت النيابة تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، واستدعاء المسؤولين عن إدارة الشاطئ لسؤالهم حول كيفية دخول المصطافين الشاطئ رغم قرار غلقه.

كانت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أكدت أن عددًا من المواطنين تسللوا إلى البحر بشاطئ النخيل فجر أمس بالمخالفة لقرار منع ارتياد الشواطئ، هربا من ملاحقات الأجهزة التنفيذية التي تقوم بعملية الإخلاء على مدار اليوم، ما أدى لغرق بعضهم.