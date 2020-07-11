النواوي: اللحوم والحبوب والمعادن أكثر السلع استفادة من تراجع الدولار

قال سيد النواوي، نائب شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أكثر السلع التي استفادت من تر اجع الدولار هي لحوم الأضاحي والدواجن والأسماك المجمدة والزيوت والألبان والزبدة والذرة والحبوب والسكر والسلع الهندسية والمعدنية.

وأضاف النواوي لـ"الوطن"، أدى تراجع الدولار إلى زيادة فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد وهو ما يؤدي إلى عدم زيادة الأسعار السلع ووفرتها في الأسواق وحدوث توزان سعري لكافة السلع.

وقدرت الخسائر في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 11 قرشا خلال 7 أيام ليباع بالبنك الأهلي المصري بـ16.06 مقابل 16.17 أول الشهر.