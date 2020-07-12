لو هتشتريه مستعمل.. نصائح لشراء هاتف محمول بأمان عبر الإنترنت

نظرًا للانتشار الواسع لأجهزة الموبايل وارتفاع أسعارها مقارنة بإمكانياتها في سوق الإلكترونيات، يلجأ الكثير إلى الهواتف المُستعملة نظرًا لقلة تكاليفها مقارنة بالهواتف الجديدة كليًا.

وهناك بعض الأشياء الرئيسية التي يجب وضعها في الاعتبار إذا كنت تريد شراء هاتف مستعمل، وتريد أن تظل آمنًا عند الحصول عليه، لذلك تقدم البوابة العربية للأخبار التقنية Aitnews، أهم النصائح حول كيفية شراء هاتف مستعمل بأمان.

ما المزايا التي تحتاجها؟

فكر فيما تحتاجه بالفعل من الهاتف، لأن هذا سيحدد المستوى الذي تريد أن تستهدفه، فإذا كنت تريد هاتفًا مستعملًا للتعامل مع بعض رسائل واتساب وتشغيل (Spotify)، فلن تحتاج إلى مستويات عالية من الأداء، أو تلك التي تحتوي إلى إمكانات عالية.

الشراء من مصدر موثوق به

ليس كل بائع هواتف يوفر لك أفضل اهتماماتك، لذا من المهم أن تكون على دراية بالتسوق، لذا يجب أن تكون بعض الأماكن التي يجب تجنبها واضحة؛ لا تشترِ من الشخص الذي يبيع الهواتف في زاوية الشارع، على سبيل المثال.

و(eBay) هو مصدر معروف لشراء أي شيء مستعمل، وهناك مجموعة كبيرة من الهواتف التي يمكن الحصول عليها، حيث يمكنك الحصول على هاتف مستعمل من (eBay) وأنت مرتاح البال نوعًا ما، وتعد أفضل نصيحة هي الذهاب إلى الشركات الموثوق بها التي تشتري الهواتف القديمة وتجددها وتبيعها.

التحقق من التفاصيل

سواءً كنت تشتري هاتفًا مستعملًا من (eBay) أو (Amazon Marketplace) أو أي مكان آخر، فمن المهم الانتباه جيدًا لما تحصل عليه بالفعل، لذلك اقرأ بعناية ما تقوله القائمة المرفقة مع المنتج.

التأكد من أن الهاتف ما زال يتلقى تحديثات

لا تشترِ هاتفًا لم يعد يحصل على تحديثات أمنية من الشركة المصنّعة له، فالهواتف غير المدعومة متاحة لجميع أنواع الثغرات التي يمكن أن تمنح المتسللين وصولًا سهلًا إلى كل جزء من المعلومات في هاتفك، أو التحكم فيها بالكامل.

وتميل معظم الشركات المصنعة لهواتف أندرويد إلى دعم أجهزتها لمدة سنتين أو 3 سنوات، ومع ذلك، فإن شركة آبل تقدم أكثر من ذلك، حيث إنها تدعم iPhone 6S لعام 2015 مع أحدث إصدار من iOS 13.