كان نازل يستحمى.. غرق بائع متجول في ترعة بأسيوط

لقي بائع متجول مصرعه غرقًا، أثناء استحمامه بمياه ترعة إسحاق بقرية الحمام التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزي.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمورمركز شرطة أبنوب، بورود بلاغ من الأهالي بمصرع شخص غرقًا بمياه ترعة إسحاق بقرية الحمام.

وبالانتقال والإنقاذ النهرىي والإسعاف، جرى انتشال الجثة، وتبين مصرع علي سالم عامر علي، 25 عامًا، بائع متجول، وذلك أثناء استحمامه بمياه الترعة، حيث غرق وجرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزي، وحُرر المحضر اللازم، وتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.