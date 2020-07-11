رئيس حزب الوفد: 30 يونيو ثورة شعبية بكل مقوماتها وأنقذت مصر من السقوط

قال بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن الحكم على الشيء جزء من تصوره كقاعده منطقية، وعندما نحكم على الوضع الأمني والأمان واستقرارهما، والمشروعات العملاقة في كل مكان، لابد أن نستحضر المشهد يوم 30 يونيو وقبلها.

وأضاف "أبوشقة"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، المذاع على فضائية "ON E"، أن أي دولة تمتلك مقومات معينة، وفي حال لم تستطع الدولة فرض مقومات قوتها وبقوة، يكون الفشل هو النتاج الطبيعي، موضحا أنه خلال عام حكم جماعة الإخوان لمصر، تعطل به المصعد 4 ساعات لانقطاع الكهرباء خلال فترة حكمهم.

وأكد أن حاليا هناك مئات المشروعات العملاقة التي تحقتت على أرض الواقع، وأصبحنا نستطيع تصدير طاقة كهربائية للدول المجاورة، وهو الأمر الذي لم يحدث قبل ذلك، مشيرا إلى أن الشعب المصري له حضارة وخبرة وحنكة سياسية، وفي تاريخه كان دائما يقف عند الدفاع عن الدولة، ولا يسمح بأي صورة من الصور، أن تتعرض دولته للخطر: "عندما كان يشعر باقتراب الخطر، كانت تظهر الصخرة الصلبة والعزيمة للشعب المصري".

وتابع: "الثورة الشعبية هي الثورة التي يخرج فيها كل أطياف الشعب في وقت واحد وأماكن محددة، حيث أن العالم كله شهد بأن 30 يونيو ثورة شعبية بكل مقوماتها، وهي التي انحاز لها الجيش، لحماية إرادة الشعب وحماية مصر من السقوط".