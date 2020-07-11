أبو شقة: القيادة السياسية ستحقق مزيدا من الإنجازات رغم الظروف الصعبة

قال بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن القيادة السياسية ستحقق المزيد من الإنجازات، بالرغم من الظروف الدولية المحيطة في العالم وأزمة كورونا، وواجهة الدولة أزمة كورونا بشكل متقدم وقوى، ولم يشعر المواطنين بها في اختفاء السلع من الأسواق أو التزاحم عليها، أو قطع الكهرباء، مع وجود إنجازات ومشروعات عملاقة تقوم بها الدولة.

وأضاف "أبوشقة"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، المذاع على فضائية "ON E"، أن مجلس النواب الحالي، أتى في ظروف صعبة، وكان أول مجلس يأتي بانتخاب حر مباشر للأعضاء، دون أدني تدخل من السلطات تماما، موضحا أن المجلس لم يكن به كتلة أو حزب قوي لمساندة الأعضاء، ومع ذلك نجح ذلك المجلس في إنجاز تشريعات عدة، بشكل غير مسبوق في تاريخ البرلمانات كافة.

وأكد أن النواب، كانوا يعملون في البرلمان مدة لا تقل عن 16 ساعة متواصلة يوميا، لإنجاز التشريعات، مشيرا إلى أن القيادة السياسية، جادة في ترسيخ بناء ديمقراطي قانوني.