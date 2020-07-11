وزير النقل: نحصل 50 مليون جنيه شهريا غرامات تهرب من تذاكر القطارات

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، أنه سيتم السماح بـ20%، وقوفا في عربات الدرجة الثالثة الجديدة بشكل مبدأي فقط، لحين توفير عدد كبير من العربات ووصول باقي الشحنة المطلوبة، وتطوير الخطوط بأكملها، كما أن شركة الخدمات المتكاملة للنظافة، تتولى تنظيف قطارات السكة الحديد للحفاظ عليها، ولن تعود السوق السوداء في الحصول على تذاكر القطارات، وسنواجه مافيا تذاكر السكة الحديد بكل قوة.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أنه تم وقف تزويغ الركاب من دفع ثمن التذاكر، وتم توفير 50 مليون جنيه شهريًا من الغرامات، منع تزويغ الركاب من دفع ثمن التذاكر، موضحًا أنه سيكون هناك خطة تشغيل للقطارات الجديدة بعد عيد الأضحى في الخطوط الرئيسية، وخطوط الضواحي، وبدء التنفيذ في أغسطس.

وأوضح وزير النقل والمواصلات، أن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة، تعد الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر، التي كانت وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة "ترانسماش" الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونًا و50 ألف يورو.

وتشمل صفقة الـ1300 عربة الجديدة للركاب، 800 عربة مكيفة 500 درجة ثالثة مكيفة وهي و180 عربة درجة ثانية فاخرة، و90 عربة درجة أولى فاخرة، و30 عربة بوفيه مكيفة.