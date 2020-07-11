لطلاب الإعدادية.. شروط وطرق التقديم لمدرسة مياه الشرب الثانوية الفنية

أعلنت المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد بالإعلان عن قبول دفعه جديدة من الطلاب الجدد للعام الدراسي 2020-2021.

شروط التقديم

1. المدرسة تقبل الطلاب المصريين الحاصلين علي الإعدادية العامة فقط عام 2020 بحد أدنى 250 درجه (ولا تقبل الطلاب الحاصلين علي الإعدادية الأزهرية والمهنية ومدارس الدمج وغيرها).

2. يتم قبول الطلاب الأعلى مجموعًا حسب تنسيق كل محافظة علي حدة حسب الأعداد التي يتم تحديدها من مجلس إدارة المدرسة مع شرط اجتياز اختبار القدرات والمقابلات الشخصية.

3. يتم التقديم علي موقع شركة مياه الشرب اعتبارًا من غدًا الأحد الموافق 12 يوليو الحالي علي الروابط الآتية:-

• الموقع المباشر للتسجيل على: http://www.gcwc.com.eg/school/enrollment

• محرك البحث جوجل ومنه على موقع شركة مياه الشرب بالقاهرة على: www.gcwc.com.eg واختيار طلب الالتحاق من اللينك (المدرسة الثانوية الفنية بمسطرد).

• أو علي موقع الشركة المختصر: gcwc واختيار طلب الالتحاق من اللينك (المدرسة الثانوية الفنية بمسطرد).

4. يتم الإعلان عن الأسماء المرشحة لإجراء اختبار القدرات والمقابلات الشخصية بالمدرسة علي موقع شركة مياه الشرب علي الروابط المعلنة عاليه يوم 6 أغسطس المقبل.

5. إحضار أصل شهادة الإعدادية + بيان النجاح + أصل شهادة الميلاد للاطلاع عليها (فقط للطلاب المرشحين لاختبار القدرات والمقابلات الشخصية في نفس يوم الامتحان).

6. تجرى اختبار القدرات لجميع طلاب المحافظات المرشحين يوم السبت الموافق 8 أغسطس المقبل الساعة الثامنة صباحًا.

7. تجري امتحانات القدرات في مواد الفصل الدراسي الأول (عربي – إنجليزي – رياضيات – علوم -دراسات) بالإضافة الي ما تم تدريسه حتى 15 مارس الفصل الدراسي الثاني.

8. تجرى المقابلات الشخصية لطلاب محافظتي شمال وجنوب سيناء ومحافظة الجيزة السبت الموافق 8 أغسطس المقبل بعد انتهاء اختبار القدرات في نفس اليوم.

9. تجرى المقابلات الشخصية لطلاب محافظة القاهرة الأحد الموافق 9 أغسطس المقبل الساعة الثامنة صباحًا.

10. تجرى المقابلات الشخصية لطلاب محافظة القليوبية الاثنين الموافق 10 أغسطس المقبل الساعة الثامنة صباحًا,

11. تجرى اختبارات الإعادة للطلاب الراسبين والطلاب الغائبين يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس المقبل الساعة الثامنة صباحًا.

12. يلتزم ولي أمر الطالب بتحرير طلب الالتحاق بالمدرسة بعد تدوين كافة البيانات والتوقيع عليها وإرفاق هذا الطلب ضمن المرفقات.

13. يتم رفض الطلبات غير الموقعة من قبل ولي الأمر.

المستندات المطلوبة

1. صورة الشهادة الإعدادية (الوجهين).

2. صورة شهادة الميلاد.

3. صورة بطاقة ولى الأمر .

4. صورة طلب الالتحاق بالمدرسة موقع عليها من ولي أمر.