نقيب معلمي مطروح: تكريم 11 مدير مدرسة تخرج منها أوائل الإعدادية

أعلن مفتاح الجرارى نقيب المعلمين فى مطروح عن تكريم 11 مدير مدرسة متميزة على مستوى المحافظة.

وقال "الجرارى"، اليوم، إن مديريى المدارس من بينهم 7 من مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة ومدرسة فى سيوة ومدرسة فى الحمام وأخرى فى العلمين بالإضافة إلى مدرسة فى مدينة الضبعة.

وأضاف أن مديرى المدارس والعاملين فيها ساهموا فى حصول أوائل هذه المدارس على المراكز الأولى فى الشهادة الإعدادية هذا العام على مستوى المحافظة، ويستحقون كل تقدير لوقوفهم خلف الطلاب ودعمهم ونحن بدورنا داعمون لهم جميعا مديرى المدارس المتوفقين.