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نقيب معلمي مطروح: تكريم 11 مدير مدرسة تخرج منها أوائل الإعدادية

كتب:

محمد بخات
11:43 م | الأربعاء 24 يونيو 2020
تهنئة نقابة معلمى مطروح لمديرى المدارس الذين سيتم تكريمهم لتميزهم

تهنئة نقابة معلمى مطروح لمديرى المدارس الذين سيتم تكريمهم لتميزهم

أعلن مفتاح الجرارى نقيب المعلمين فى مطروح عن تكريم 11 مدير مدرسة متميزة على مستوى المحافظة.

وقال "الجرارى"، اليوم، إن مديريى المدارس من بينهم 7 من مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة ومدرسة فى سيوة ومدرسة فى الحمام وأخرى فى العلمين بالإضافة إلى مدرسة فى مدينة الضبعة.

وأضاف أن مديرى المدارس والعاملين فيها ساهموا فى حصول أوائل هذه المدارس على المراكز الأولى فى الشهادة الإعدادية هذا العام على مستوى المحافظة، ويستحقون كل تقدير لوقوفهم خلف الطلاب ودعمهم ونحن بدورنا داعمون لهم جميعا مديرى المدارس المتوفقين.