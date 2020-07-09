"شوشة" يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 100%

اعتمد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019-2020 بنسبة نجاح بلغت 100% من المتقدمين للامتحانات.

وقدم المحافظ التهنئة للطلبة الناجحين، مؤكدا على الاهتمام بالعملية التعليمية في مختلف مراكز ومدن شمال سيناء، بدوره أكد حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية بلغ ٥٥ طالبًا وطالبة، نجحوا جميعا في الامتحانات بنسبة نجاح بلغت 100%.

حضر اعتماد النتيجة كل من اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ والعميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة وجاد طه جاد، رئيس لجنة النظام والمراقبة.