الوزير: جرار القطار الجديد يمكن التحكم فيه أوتوماتيكيا دون تدخل السائق

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، أنه سيتم تطوير محطة مصر بالإسكندرية، باعتبارها تراثًا أثريًا مهمًا، وهناك مرممون أثريون ومعماريون، يعملون في المحطة للانتهاء من تطويرها، كما أنه سيتم يتم تطوير محطات السكك الحديد في مختلف أنحاء الجمهورية، "لن نترك محطة قطارات، إلا وسيتم تطويرها في خطة وزارة النقل".

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن جرار القطار الجديد مسيطر عليه من برج المراقبة ويمكنه أن يضبط سرعته حتى لو أراد السائق زيادتها، كما أنه يمكن إيقاف القطار أوتوماتيكيا من خلال البرج إذا لم يكن هناك سواق داخل القطار.

وأوضح وزير النقل والمواصلات، أن المرحلة الرابعة من الخط الثالث بمترو الأنفاق جار العمل فيها، حيث تم تشطيب جميع المحطات، وتبقت محطة عدلي منصور، والسبت المقبل، سيصل المترو من الهايكستيب تجريبيا، وبعدها بأسبوع سيتمكن الركاب من ركوب المترو، وسيتم تحويل محطة عدلي منصور إلى محطة مركزية تبادلية كبيرة، وسيكون هناك نفق من محطة عدلي منصور، ليصل إلى مبنى الركاب الرئيسي بمطار القاهرة.