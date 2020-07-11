المدير الفني لـ"مسرح شو" يشيد بالعرض المسرحي "علامة استفهام"

أعرب كريم الكسار المدير الفني لـ"مسرح شو"، عن إعجابه الكبير للمخرج والمؤلف يوسف وائل، عن الأداء غير المتوقع علي خشبة المسرح أمس.

وأكد "الكسار"، في بيان صحفي، نال العرض المسرحي "علامة استفهام"، إعجاب الجمهور والنقاد، وهذا ماكنا نراهن عليه، خاصة أن ما يقدمه مشروع "مسرح شو"، فن مبتكر ومتطور يحتاج إلى الظهور، حتى يعود كيان مسرحنا كسابق زمانه.

تدور قصة العرض، حول صراع كوميدي واستعراضي ساخر مع الشيطان، حتى يصل إلى الانحناء والاعتذار أمام الإله، فمن أجل الجنة نفعل الكثير، لكن هناك الشيطان يفعل الكثير أيضا من أجل النار.

"علامة استفهام" بطولة مجموعة من الوجوه الجديدة لمسرح شو، وهم يارا سامح، وسيد محسن ومحمد جميل وعمر ماجد وأحمد أشرف ومحمد شهبور ونور عاطف ويوسف فج وهو من تأليف وإخراج يوسف وائل.