خالد النبوي يكشف عن صورة من كواليس المشهد الأخير بـ "ممالك النار"

نشر الفنان خالد النبوي صورة من كواليس تصوير مسلسل "ممالك النار"، عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق "النبوي" على الصورة قائلاً، "كواليس المشهد الأخير من #ممالك_النار #طومان_باي".

المسلسل تم عرضه مؤخرًا ويدور حول قصة آخر سلاطين المماليك "طومان باى"، ويناقش موضوع الصراع العثماني المملوكي، وأثره في تغيير منطقة الشرق الأوسط، من خلال توثيق الحِقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين فى بداية القرن السادس عشر.

"ممالك النار" من بطولة خالد النبوي، رشيد عسّاف، محمود نصر، ياسين بن قمرة، سهير بن عمارة، كندة حنا، عبد المنعم عمايري، نضال نجم، خالد نجم، سعد مينا، خالد كمال، محمد حاتم، بهاء ثروت، محمد جمعة، محمود حافظ، يزن السيد، ديما قندلفت، عبدالرحيم حسن، لبنى ونس، علاء قاسم، علي صطّوف، رامز أسود.