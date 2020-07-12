وزير العدل: سرية بيانات المجني عليهن في قضايا التحرش للحفاظ على سمعتهن

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الهدف من حفظ سرية بيانات المجني عليهم في قضايا التحرش هو الحفاظ على سمعة المجني عليهم، وتشجيعهم للبلاغ عن هذا النوع من القضايا، مشيرا إلى أننا في مجتمع شرقي يرى أن مثل هذه النوعية من القضايا بها نوع من الحرج وينال من السمعة رغم أنه مجني عليه.

وأضاف مروان، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن حفظ بيانات المجني عليهم يهدف إلى مكافحة جريمة التحرش كون ذلك يشجع المجتمع على الإبلاغ وردع المعتدين.

وأوضح وزير العدل أن سرية البيانات لا تعني عدم المساءلة والمواجهة خلال الإجراءات القانونية، مشددا على أن ذلك سيكون بالفعل لكن لن يوضع الاسم أو البيانات في الأوراق الرسمية، وتابع: "مش من حق أى حد يفشي سرية البيانات".

وأكد وزير العدل، أن قضايا التحرش تمس قيم المجتمع وأنا على يقين أن مجلس النوب سيتصدى هو الآخر كما فعل مجلس الوزراء لحماية المجتمع من مثل هذه الأمور الدخيلة عليه، ويناقش مشروع قانون حماية سرية بيانات المجني عليهم.