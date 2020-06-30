وائل الإبراشي: 30 يونيو خلصت مصر والمنطقة العربية من مخططات الإخوان

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن ثورة 30 يونيو خلصت مصر والمنطقة العربية من مخطط جماعة الإخوان الإرهابية والمخططات الخارجية الرامية إلى تفكيك الدولة المصرية، مشددا على حماية الدولة المصرية لم يكن بالأمر السهل، كما يتصور البعض، خاصة أن من يدير الجماعة الإرهابية كان خارج حدود الوطن.

وأضاف الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن ما يحدث في ليبيا الآن يكشف مدى أهمية ثورة في التخلص من الجماعة الإرهابية وإنقاذ الوطن، مشيرا إلى أن مصر منذ 30 يونيو إلى الآن حققت إنجازات عدة في الجانب المعيشي والاقتصادي والسياسي للدولة المصرية.

وأكد الإبراشي، أن ما يحدث في ليبيا الآن كان مراد له أن يحدث في مصر، عندما كانت الجماعة تحتل الميادين في "رابعة والنهضة"، لكن العائلة المصرية رفضت ذلك، وكانت هي البطل في ثورة 30 يونيو التي خلصت الوطن من مخطط التفكيك، متابعا: "وقوف مصر صامدة وقوية يحير الأعداء".

وشدد الإبراشي، على أن دعم ومساندة المواطن المصري لثورة 30 يونيو، من أجل استرداد الوطن المخطوف، وثم تحمله نتائج الإصلاح الاقتصادي، مكن مصر من تجاوز أزمة جائحة كورونا، وعلى الجميع أن يتخيل شكل الدولة المصرية الآن لو تمكنت جماعة الإخوان الإرهابية التي لا يؤمن عناصرها بالعلم والنشيد الوطني ولا الحدود بل هم يدعمون التنظيم الدولي.