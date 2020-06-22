وائل الإبراشي: أتعرض لتهديد بالملاحقة القضائية بسبب أحمد زكي

أعلن الإعلامي وائل الإبراشي، أن هناك تهديدا بالملاحقة القضائية له لأنه فتح ملف بيع تراث الفنان الراحل أحمد زكي.

وتابع: "تم بيع ودهس تراث أحمد زكي ووثقنا ذلك بالصوت والصورة ولم نتخفى ونحن نقوم بعملنا ورصدنا وثائق سرية لا يجب لأحد الاطلاع عليها ولكن للأسف تم بيعها".

وتساءل "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، من الذي يجب أن يحاسب من دافع عن الأرث الأدبي والفكري والمعنوي للفنان أحمد زكي، أم من باع ذلك، وتابع: "مينفعش خصوصيات أحمد زكي تباع أو تخرج للناس بل يجب أن يضعها الورثة له داخل نطاق خصوصياتهم".