وائل الإبراشي: ثورة 30 يونيو مظلة وطنية جمعت كافة العائلات المصرية

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الخسة التي يتعامل بها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية لا مثيل لها، موضحا أنهم يريدون الشر والدمار لمصر، وصراعهم الأساسي مع الشعب وليس النظام، وتابع: "الآن العالم كافة يعلم ولاء جماعة الإخوان لمن، ومن أين يأتي تمويلها وأين يدير التنظيم الدولي مخططاته التخريبية.. قطر تمول وتركيا تدير التنظيم الدولي".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن ثورة 30 يونيو مظلة وطنية جمعت كافة العائلات المصرية على قلب رجل واحد لإنقاذ الوطن من مخططات التخريب، مشيرا إلى أن "الشعب المصري عندما خرج في 30 يونيو كان يشعر بالخوف على الوطن ولكن كان واثق من الانتصار على الميلشيات الإرهابية".

وشدد على أن الشعب مازال مصر على استكمال مسيرة بناء الوطن واستكمال أهداف ثورة 30 يونيو، إلى جانب دعم ومساندة مؤسسات الوطن في مواجهة الإرهاب.