"الفنون الاستعراضية": محمود رضا أبو الفنون الشعبية بمصر والوطن العربي

نعى الدكتور عادل عبده رئيس قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية بوزارة الثقافة، رحيل الفنان محمود رضا، حيث إن فرقة رضا باتت على مدار 60 عاما تمثل القوة الناعمة الحقيقية لمصر من خلال عروض الفرقة التي لم تبهر فقط مصر حتى انطلقت إقليميا وعالميا.

وأضاف عبده، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "القاهرة الآن"، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية "العربية الحدث"، أن الراحل يعد "أبو الفنون الشعبية في مصر والوطن العربي"، موضحا أن أفضاله لا تعود فقط على مصر، لكن استعانت به الدول العربية التي شرعت إلى إبراز فنونها الشعبية وكان للراحل دور كبير ومهم في هذا الإطار.

وتابع: "محمود رضا لم يكن نجمًا مصريًا أو عربيا فقط بل إن فنه ذاع صيته عالميا وأصبح من أهم رموز الفنون الشعبية على مستوى العالم، وقد زارت أكثر من دولة حول العالم ولمست مكانته فيها، وإلى الآن عندما تقيم فرقة رضا عروضها لها احترام ونجاح على الصعيد العالمي".