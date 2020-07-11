صفحات الفنانين تتحول لدفتر عزاء لنعي محمود رضا ومي مسحال

رحل عن عالمنا، اليوم، كل من الفنان محمود رضا عن عمر ناهز الـ90 عامًا، والمنتجة الكبيرة مي مسحال بعد إصابتها بجلطة.

وبمجرد إعلان خبر وافتهما تحولت صفحات السوشيال ميديا الخاص بالفنانين لدفتر عزاء لنعي كل منهما.

ونعى المطرب عمرو دياب، الفنان محمود رضا وقال الهضبة في منشور عبر موقع إنستجرام: "خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير محمود رضا، رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان".

وقدمت الفنانة دينا الشربينى التعازى في الفنان الراحل عبر حسابها بموقع انستجرام، قائلة: "البقاء لله.. خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير محمود رضا رحمه الله ".

كما نعته الفنانة كندة علوش، عبر حسابها بموقع انستجرام قائلة "البقاء لله في الفنان الكبير محمود رضا.. وخالص العزاء لأختي وحبيبتي شيرين رضا.. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة".

ونعى أيضا الفنان محمد صبحي الراحل محمود رضا عبر الفيسبوك قائلا "رحل اليوم فنان نادر ومبدع ورائد للفنون الشعبية والذي كان من الأوائل الذين اهتموا وحافظوا على التراث الشعبي.. محمود رضا حبيبي الرائع سافر بفرقته فرقة رضا كل دول العالم ما عدا القطبين.. كان سفيرا هو والرائعة فريدة فهمي أطال الله في عمرها كانوا سفيرين مُرحب بهما أينما ذهبا ورفعا مهمة مصر عاليًا.. رحل محمود رضا عم زوجتي نيفين رامز رحمها الله".

وأضاف صبحي "دعواتي إلى الله للفقيد الرحمة وأن يغفر له ويسكنه فسيح جناته.. وللاسرة كلها آل رضا وزوجته روزا وابنته شيرين وجميع محبيه أن يلهمهم الصبر والسلوان".

وكتب الكينج عبر حسابه على تويتر ناعيا محمود رضا "رحم الله الفنان القدير محمود رضا الذي أمتعنا بفنه.. العزاء لأسرته.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما نعى عدد كبير من نجوم الفن المنتجة الراحلة مي مسحال، فقد نعتها نيللي كريم عبر إنستجرام قائلة "البقاء لله في المنتجة والكاتبة والصديقة وعشرة عمري ومنتجة أول أعمالي سحر العيون، غبي منه فيه، آخر الدنيا، فتح عنيك، أحلام الفتى الطائش".

وأضافت "خبر حزين جدا جدا قدمت نجوم كتير شباب لأول مرة ما كانتش بتخاف تغامر كان أول فيلم بطولة ليا دور كابر اللي قدمتني بي لجمهور السينما ولحد الآن من الأفلام اللى يعتز بها جدا جدا وكان أول فيلم كتبته نهى العمروسي وكان أول إخراج لأمير رمسيس (آخر الدنيا) وأول بطولة للنجم يوسف الشريف وأول فيلم بطولة رامز جلال (أحلام الفتي الطائش) وأول إخراج فيلم (فتح عينيك) للمخرج عثمان أبو لبن وناس كتير جدا اديت ليهم فرصة في ناس استمرت وفي ناس اعتزلت بس كانت ست شجاعة ومش بتخاف تقدم ناس جديدة بطريقة مميزة الله يرحمك يا مي".

كما نعاها هاني رمزي قائلا: "المنتجة الكبيرة والجميلة والمحبة للفن مي مسحال في ذمة الله مع السلامة يا مي، مش هنسى أبدا أفضالك عليا، ولا وقفتك معايا حتى يومنا هذا الله يرحمك يا حبيبتي".

أحمد الفيشاوي نعى مي مسحال قائلا: "الله يرحمك يا أمي، البقاء لله أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة".