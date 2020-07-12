أستاذ أدب: مواقف محمود درويش للقضية الفلسطينية لا يزايد أحد عليها

قال الدكتور محمد السيد سلامة أستاذ الأدب والنقد بجامعة الأزهر، إن الشاعر الفلسطينى الكبير محمود درويش، استطاع أن يجعل مفهوم العودة للوطن أكبر من مفهوم الموت لدى الفلسطينيين، فجعل حلم العودة يراود كل فلسطيني.

وأضاف سلامة، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي المذاع عبر قناة "TeN" الفضائية، أن الغربة جعلته يقهر كل الأحساس، ويخرج معاني أخرى للحياة والحب والوطن، لأن الأدب قادر على الخلود أكثر من الفلسفة والعلوم الأخرى؛ لأنه يخاطب العقل والعاطفة معا، ودرويش استطاع أن يبرز هذا الجانب الإنساني.

وتابع محمد السيد سلامة، أن درويش سيس الأدب وأدب السياسة، واستطاع أن ينقل الشعر بلغة بسيطة ليخاطب الروح الإنسانية، مشددًا على أن مواقف درويش للقضية الفلسطينية لا أحد يزايد عليها، فكان في الصف الأمامي للمقاومة، وكان ممن وضعوا الدستور الفلسطيني.