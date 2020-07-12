أسعار الذهب اليوم الأحد 12-7-2020 في مصر

سجّلت أسعار الذهب استقرارًا في الأسعار لليوم الثاني على التوالي، ليثبت سعر المعدن النفيس عند نفس النقطة منذ صباح أمس، وترصد "الوطن"، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة خلال تعاملات اليوم، الأحد 12 يوليو الحالي على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

تراوح سعر الذهب عيار 24 بين 911 و913 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 بين 797 و799 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 683 و685 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و392 جنيهًا.