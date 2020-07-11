قيمته 300 ألف.. ضبط اثنين بتهمة الإتجار في "الذهب المقلّد" بالإسكندرية

أكّدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا ممارسة (تاجر مصوغات، وآخر مدير محل مصوغات مقيمان بمحافظة الإسكندرية) نشاط إجرامي في مجال الإتجار في المشغولات الذهبية والتي تحمل دمغات مقلدة والآخر دون دمغة حكومية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة أمكّن استهداف المتهمين وضبطهما، وبتفتيش محليهما عثر بحوزة الأول على (كمية من المصوغات الذهبية بعضها غير مدموغ والأخر بدمغات مقلدة بلغ وزنها 150 جرامًا بقيمة 119 الفًا و700 جنيه)، وبحوزة الثاني (كمية من المصوغات الذهبية بعضها غير مدموغ والأخر بدمغات مقلدة بلغ وزنها 350 جرامًا بقيمة 279 الفًا و300 جنيه).

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.