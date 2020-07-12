المتهمة بقتل صديقها بالسويس تمثل جريمة القتل

مثلت المتهمة بقتل صديقها في السويس بمعاونة صديقين، الجريمة في حضور النيابة العامة داخل إحدى القرى التي شهدت حدوث الجريمة.

وشرحت المتهمة وشركائها في الجريمة، تفاصيل ارتكابهم للجريمة، حيث بدأوا بتمثيل الجريمة داخل المنزل، ثم مكان إلقاء جثة القتيل.

وتلقى اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن السويس، بلاغًا من مزارع مُقيم بدائرة القسم بالعثور على جثة شخص داخل جوال مُلقى بجوار أرضه الكائنة بذات القرية في حالة تيبس، ووجود آثار خنق حول الرقبة.

وعلى الفور شكلت المباحث الجنائية، فريق بحث لكشف شخصية القتيل، وضبط الجناة، وأسفرت جهود ضباط المباحث عن تحديد شخصية المجني عليه، "عاطل، مقيم بدائرة مركز شبين الكوم بالمنوفية، مُبلغ بغيابه بمركز شبين الكوم".

وباستدعاء والده تعرف على الجثة وقرر بمغادرة نجله مسكنهما متوجهًا لمحافظة السويس للعمل بمنطقة السخنة، كما تبين من التحريات وجمع المعلومات أن وراء ارتكاب الواقعة "ربة منزل وسائقين".

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة، وقررت السيدة بسابقة ارتباطها بالمجني عليه واتفاقهما على الزواج إلا أنه لم ينفذ وعده، فعقدت العزم على التخلص منه.

وأضافت أنها استعانت بالمتهمين الآخرين لتنفيذ مخططها، حيث استدرجت المجني عليه من محل إقامته بمدينة شبين الكوم بالمنوفية واستضافته بمسكنها، ودست أقراص مخدرة له في الطعام، وعقب فقده الوعي حضر المتهمان، وخنقه أحدهما باستخدام قطعة قماش فأودى بحياته، وعقب ذلك وضعوا جثته داخل جوال ونقلوها بسيارة ملاكي "ملك أحدهما" وتخلصوا منها بإلقائها في الزراعات.

وبإرشاد المتهمين جرى ضبط هاتفين محمولين "خاصين بالمجني عليه"، والسيارة والإيشارب "المستخدمان في ارتكاب الواقعة"، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.