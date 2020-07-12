وصول 5 رحلات طيران تقل  915 عاملا مصريا من العالقين بالكويت ..اليوم

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا ، اليوم الأحد، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 16 رحلة طيران تحمل علي متنها 2945 راكبا إلي مطارات 6 دول : مصر ، والإمارات ، والهند ، والنيبال، والفلبين ، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مطارات مصر 5 رحلات تقل 915 عاملا مصريا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 5 سوف تصل إلي مطاري القاهرة ، وسوهاج، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 5 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الأحد الموافق 12 يوليو ، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص ، علي متنها جميعا 915 عاملا.

وقال : إن الرحلة الأولى سوف تقوم من الكويت الساعة 11:55 علي العربية – مصر رحلة رقم 218 وعلي متنها 145 عاملا، وتصل مطار سوهاج ، والثانية علي المصرية رحلة رقم 2011 وتغادر الكويت 13.45 وعلي متنها 290 عاملا وتصل إلى مطار القاهرة .

أما الرحلة الثالثة رقم 5048 علي فلاي دبي قيام من الكويت 15.00 وعلي متنها 190 عاملا ، وصول سوهاج ، والرحلة الرابعة علي الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت 17:05 وعلي متنها 145 عاملا تصل لمطار القاهرة،

والرحلة الخامسة علي الكويتية رقم 1417 قيام من الكويت 21:35 وصول مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا ، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.