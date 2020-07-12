إحالة مسئولين للنيابة لإصدارهم ترخيصا لبرج مخالف للقانون بالمنوفية

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عددًا من المسئولين بالإدارة الهندسية بحي شرق شبين الكوم للنيابة العامة، لإصدارهم ترخيصًا لبرج مخالف بنطاق حي شرق شبين الكوم بالمخالفة للقوانين.

وأحال المحافظ مدير التنظيم ومهندس التنظيم بالإدارة الهندسية بحي شرق شبين الكوم للنيابة العامة، لاعتماد وقبول الرسومات الهندسية وإصدار الترخيص على الرغم من مخالفة الرسومات الهندسية لأحكام المواد 98 ، 99 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن الأفنية المخصصة لإنارة وتهوية الغرف ومرافق البناء، وضوابط اشتراطات مناور الجيب، بالاضافة إلى وجود بروز من الجهة الغربية على طرح بحر شبين الكوم (أملاك الري) دون الرجوع لمديرية الري بالمنوفية والحصول على موافقة بذلك.

وتضمت المخالفات عدم اعتماد شهادة صلاحية الأعمال للترخيص بالمخالفة لنص المادة رقم 41 من القانون 119 لسنة 2008، والمادة رقم 117 فقرة (ز) من اللائحة التنفيذية بذات القانون، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قيام ذوي الشأن بالشروع في التنفيذ دون إخطار الجهة الإدارية بالعزم على التنفيذ، وعدم تقديم عقد مقاولة معتمد من الاتحاد المصري لمقاولي التشيد والبناء، وكذا شهادة الاشراف بالمخالفة لنص المواد 53 ، 55 للقانون 119 لسنة 2008 والمادة 120 من اللائحة التنفيذية لذات القانون، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مخالفات العقار المنفذة على الطبيعة بالمخالفة لنص المادتين 134 و 135 وتعديلاتهما من اللائحة التنفيذية للقانون.

يأتي ذلك بالإضافة إلى وجود مخالفات في الرسومات الإنشائية المعتمدة، وتغير أماكن وإتجاهات بعض الأعمدة بالمخالفة للرسومات الإنشائية المعتمدة من المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، بالإضافة إلى تقليل أبعاد الحوائط الخرسانية وتحويلها إلى أعمدة، وكذا إلغاء الأماكن اللازمة لإيواء السيارات (الجراج) بالدور الأرضي واستغلالها في استخدامات أخرى بالمخالفة للرسومات الهندسية المعتمدة، وعمل تعديلات معمارية بالواجهة لعمل بروز وأبراج بالمخالفة للرسومات الهندسية المعتمدة ووجود عدة مخالفات أخرى.

ونفذت أجهزة المحافظة قرار إزالة البرج بالكامل يوم الخميس الماضي ضمن أعمال الموجة الـ 16 لازالة كافة التعديات.

جاء ذلك بناءً على تقرير الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام وبعد الاطلاع على التقرير المعد بمعرفة المستشار الهندسي للمحافظة بشأن المخالفات المتعلقة بالترخيص رقم 246 لسنة 2015 / 2016 والمعدل برقم 213 لسنة 2017 بحي شرق شبين الكوم، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن أعمال البناء.