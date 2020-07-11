محافظ المنوفية يستقبل رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، الدكتور محمد فوزي رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ والدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد طاحون مدير مستشفى شبين الكوم التعليمي.

ومن المقرر أن يتفقد الدكتور محمد فوزي، المستشفي التعليمي بشبين الكوم ومبني الطوارئ الجديد للوقوف على التجهيزات النهائية بالمبني الجديد والذي يعد إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة، ويضم 230 سريرًا و7 طوابق بها أقسام للأشعة والتعقيم واستقبال طوارئ وعيادات "باطنة – أطفال – عظام" وغرف عمليات وعناية مركزة وغيرها من الأقسام الطبية، وبلغت تكلفته التقديرية ما يقرب من 300 مليون جنيه.

وأكد محافظ المنوفية تقديم الدعم الكامل للمنظومة الصحية بالمحافظة، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أنه جرى دعم المنظومة الصحية بـ 100 مليون جنيه في ظل تداعيات فيروس كورونا لشراء أجهزة ومستلزمات طبية.

وأشاد رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بجهود المحافظة وسعيها الدائم في المتابعة والرقابة على المستشفيات، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والعمل على تحسينها في ظل تداعيات فيروس كورونا، مؤكدًا أن تطوير المستشفيات يأتي في ظل حرص الدولة على التطوير المستمر للمؤسسات الطبية لمواكبة أحدث النظم والتجهيزات للإرتقاء بالمنظومة الطبية.