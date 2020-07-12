تفاصيل أول يوم لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ في المنوفية

بدأ المستشار السيد الحاروني، رئيس لجنة انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة المنوفية، في استقبال طلبات المرشحين لمجلس الشيوخ، وذلك من خلال تسليمهم طلبات الترشح للبدء في ملء بياناتهم الخاصة وفحصها للتأكد من صحة الأوراق.

وشهد محيط محكمة شبين الكوم تواجد أمني مكثف لضباط مديرية الأمن، بالإضافة إلى وضع الحواجز الحديدية لتنظيم عملية دخول المرشحين والمواطنين للمحكمة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور حسن الخولي، رئيس مجلس أمناء الآباء بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، والذي قدم أوراق ترشحه للانتخابات بمجلس الشيوخ، أن مجلس الشيوخ هو المنوط به العملية التشريعية وسن القوانين وتقديم المشروعات لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، بالإضافة لتجهيز المعاهدات واللوائح الدولية، وفق قواعد إنشاء مجلس الشيوخ.

وأضاف "الخولي"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه يعتمد في ترشحه لمجلس الشيوخ على قاعدته في المجال العلمي بصفته رئيسا لمجلس أمناء الآباء في مديرية التربية والتعليم بالمنوفية.

وتابع، أنه سيعتمد في ترشحه علي الدعاية الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي والتواصل مع المواطنين عن طريق الهاتف لمنع عقد المؤتمرات الانتخابية، بالإضافة لعلاقاته مع أعضاء مجلس أمناء الآباء وأولياء الأمور في كل مدرسة بجميع مراكز ومدن محافظة المنوفية.

وتقدم لطلب الترشح في الساعات الأولي من صباح أمس، 9 مرشحين بينهم سيدة، وهم علاء طاحون، هشام الحاج علي، الدكتور أسامة فهيم، وحسن الخولي، وأحمد طاهر عبد القادر الفقي، وعمرو كمال، مجدي فتحي منصور مسعد، بالإضافة إلي المهندسة حنان فتحي محمد دراز، مرشح لحزب النور صلاح عبد المعبود .

من جانبها، قالت المهندسة حنان دراز، أول سيدة تتقدم بأوراق ترشحها في انتخابات مجلس الشيوخ بالمنوفية، أن أهم المشكلات التي ستعمل على حلها هي المشكلات الخاصة بالمرأة والتي تحتاج لتعديلات قانونية ولها الكثير من الحقوق الضائعة والتي تحتاج إلى دعم من قبل مجلس الشيوخ.

وأضافت أول مرشحه لمجلس الشيوخ بالمنوفية، والتي تعمل مهندسة في وزارة الري، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن أهم أولوياتها هو الاهتمام بالبنية التحتية للمشروعات في مصر وخاصة سن قوانين تساهم في رفع كفاءة مشاريع الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق، بالإضافة إلى الاهتمام بمشاكل المرأة في مجالات العمل والمشكلات الناتجة عن الخلافات الأسرية، مؤكدة أنها تعشق العمل التطوعي مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات التنموية، مشددة على أنها تتمنى خدمة الوطن في أي منصب.