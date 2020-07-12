محافظ المنوفية يحظر استخدام الطائرات الورقية

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تعليماته بحظر استخدام الطائرات الورقية التي يلعب بها الأطفال في شوارع المنوفية، والتي تسببت في العديد من الوفيات والإصابات في مراكز محافظة المنوفية.

وأضاف محافظ المنوفية في تصريحات، لـ"الوطن"، أن بعض الحالات أصيبت أو توفيت نتيجة استخدام تلك الطائرات الورقية الأمر الذي يهدد حياة الأطفال والكبار وتضر بالصالح العام لتأثيرها على شبكة الكهرباء، وهي الأمور التي تستدعي حظر استخدام تلك الطائرات الورقية.

على صعيد متصل، أكد مصدر مسؤول بشركة الكهرباء في محافظة المنوفية، أن الشركة سجلت مئات الشكاوى في الأفرع المختلفة من انقطاع الكهرباء بشكل مستمر، أو تعلق الطائرات الورقية بأعمدة الضغط العالي، نتيجة اللعب بالطائرات الورقية الأمر الذي بات يهدد الشركة.

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه لا بد من حظر استخدام الطائرات الورقية لعدم تكرار تلك المشاكل مرة أخري وحفاظل علي حياة الأطفال، مشددا على ضرورة أن تتحلى الأسرة بالمسؤولية تجاه ما يقوم به الأطفال من أضرار تجاه شركة الكهرباء وخوفا على حياتهم.