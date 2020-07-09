تسجيل نادر.. حرم عبدالمنعم مدبولي تسأله ويجيب: لم أرى الريحاني أبدا

تمر اليوم، ذكري رحيل الفنان الكوميدي الكبير عبدالمنعم مدبولي، وفي تسجيل نادر له مع زوجته، بحوار جمع بينهما سجله الصحفي الكبير الراحل يوسف خليفة، في الثمانينيات لفكرة حوار الزوجة تسأل والزوج يجيب.

وسألت حرم عبدالمنعم مدبولي، كما يحب مدبولي أن يطلق عليها هذا اللقب.. يقال أن جيلكم تأثر جدا بمدرسة الريحاني.. رأيك ايه في الكلام ده؟

ليجيب: بعض زمايلي طبعا متأثرين بالريحاني، لكن أنا يمكن المستمعين ميصدقوش اني ما شفتش الريحاني غير مرة واحدة في حياتي، كانت بمسرحية الدلوعة وماشفتش اي مسرحية تانية، غيرها لنجيب الريحاني، مش بس الريحاني، حتى على الكسار كل اللي اتفرجته لي يمكن نص ساعة كان في مسرح الأزبكية يمكن.

لكن وقت الريحاني ما هو كان موجود كان الاكثر بيقلده يوسف وهبي، وفي من زمايلي كتير جدا اللي تأثره بنجيب الريحاني لكن أنا خريج معهد التمثيل.

لترد عليه مين من زمايلك تأثر بي؟ يجيبها: زميل الاستاذ الكبير الفنان فؤاد المهندس، يمكن أكتر واحد التصق بالريحاني، والريحاني أخرج له وفؤاد مثل كتير جدا لروايات الريحاني ودرسه وشربه تمام جدا اعتقد يمكن فؤاد المهندس بس من الزملاء اللي درسين نجيب الريحاني.

الجدير بالذكر، أن توفى الفنان الكبير عبدالمنعم مدبولي في مثل هذا اليوم عام 2006، متأثرًا بمرض القلب عن عمر يناهز 85 عامًا.