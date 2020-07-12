مدبولي: 89 مليار جنيه قيمة دعم الفئات الأكثر احتياجا هذا العام

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي كان وجه من البداية بإضافة 100 مليار جنيه لتمويل خطة الحكومة لمواجهة فيروس كورونا والتي توازن صحة المواطن وتشغيل عجلة الاقتصاد وتمّ التحرك لحماية الفئات الأكثر تضررًا والحفاظ على الكيانات الاقتصادية ثم دعم القطاعات التي لديها القدرة على التكيف والنمو.

مدبولي: ضح أكثر من 10 مليارات جنيه لقطاع الصحة كاعتمادات إضافية وقت كورونا

وأضاف مدبولي، خلال حديثه باحتفالية افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية وعلى رأسها حي الأسمرات بمرحلته الثالثة: "كنا حريصون على وصول أكبر قدر من الخدمات والدعم للمواطن المصري البسيط من أجل مواجهته لهذه الجائحة، وتمّ ضح أكثر من 10 مليارات جنيه لقطاع الصحة كاعتمادات إضافية من أجل مواجهة الأعباء الكثيرة التي ظهرت بسبب هذا الفيروس إضافة لدعم الأطقم الطبية وحمايتهم من هذا الفيروس، وتمّ إعداد قانون وتمت الموافقة عليه بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% وزيادة مكافآت أطباء الامتياز ممن يتمّ تعيينهم وتعيين عدد كبير من أطباء الامتياز بالمعاهد والمستسفيات التابعة لوزارة الصحة أو التعليم العالي لتوفير كوادر بشرية جديدة لمواجهة هذا الفيروس".

مدبولي: لدينا احتياطات للسلع متوسطها في ظروف الجائحة من 4 لـ6 أشهر

وتابع مدبولي، أنَّه استمر برنامج الدعم للفئات الأكثر تضررًا، مشيرا إلى أنَّه بنهاية 2019-2020 بلغ الدعم 89 مليار جنيه، 53 مليارًا للخبز و36 مليارًا للسلع، ولكن الأهم هذه الفترة وجود 186 ألف بطاقة تموينية جديدة، وكان هناك توجيه دائم بالحفاظ على احتياطات السلع وأصبح لدينا احتياطات للسلع متوسطها في ظروف الجائحة من 4 لـ6 أشهر في كل السلع ولم يشعر المواطن بأي أزمة، وهذا سببه أنَّ كل المصانع الخاصة بِإنتاج السلع كانت تعمل ولم يتمّ إيقاف أي مصانع تخص هذه السلع.