"المالية" تحصل 3.9 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية في يونيه

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.

تلقى وزير المالية، تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 15083 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال شهر يونيه الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: "اللحوم، القمح، الذرة، الكيماويات، السكر، السيارات، وقطع الغيار".

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 614 مليونًا و545 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة، والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات 3 مليارات و284 مليونًا و330 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، صدرت مشمول 3925 بيانًا جمركيًا لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: "الأسمدة، الرخام، الفوسفات، السيراميك، السكر، الملابس"، بقيمة بلغت ٣ مليارات و886 مليونًا و523 ألف جنيه، وتم تحصيل رسوم صادر عنها 214 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر يونيه الماضي، بلغت نحو ٣ مليارات و902 مليون، و393 ألف جنيه.