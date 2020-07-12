وفاة ثامن كاهن بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بفيروس كورونا

توفى القمص إشعياء ميخائيل كاهن كنيسة الملاك ميخائيل بالظاهر للأقباط الأرثوذكس، صباح اليوم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ويعد الكاهن الراحل هو ثامن كاهن بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يتوفى بسبب كورونا، خلال الفترة الماضية، كما أصيب عدد كبير من كهنة الكنيسة منهم من تم شفاؤه ومنهم من يخضع للعلاج في العزل المنزلي أو المستشفيات.

والكاهن الراحل تم رسامته كاهنا في 10 إبريل 1970، وتم ترقيته إلى رتبة القمصية في 14 نوفمبر 1975.

يذكر أن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قررت تفويض الأساقفة في فتح الكنائس أو استمرار غلقها حسب انتشار الوباء في كل محافظة.