هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد: بدء توقيع الكشف الطبي على مرشحي "الشيوخ"

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل عن بدء توقيع الكشف الطبي على المرشحين المحتملين لعضوية مجلس الشيوخ عن محافظة بورسعيد بمستشفى السلام ببورسعيد.

ويأتي ذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بفتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، أمس السبت، على أن يستمر إجراء الكشف الطبي على مدار فترة الترشح التي أعلنت عنها اللجنة العليا للانتخابات.

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية أنه تم تجهيز لجنة للإشراف على إجراءات الكشف الطبي للمرشحين المحتملين داخل المستشفى برئاسة الدكتور محمد السباعي نائب مدير المستشفى، لافتة إلى إجراء كل الفحوص الطبية والمعملية للمرشحين مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية والأمان للمرشحين.

وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن مستشفى السلام تطبق الإجراءات الاحترازية؛ وذلك عن طريق تخصيص مسارات آمنة للمرشحين المحتملين من لحظة دخول المستشفى؛ مرورا بعيادات الفحص الظاهري ومواقع سحب العينات وحتى انتهاء عملية الفحص.

وتابعت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه استعدادًا لهذا الاستحقاق حددت الأماكن المخصصة للكشف الطبي مع مراعاة أن تكون ذات مسارات خاصة وبعيدا عن أماكن العزل بالمستشفيات للمشتبه إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ وذلك حرصًا على سلامة المرشحين وإنهاء الإجراءات المطلوبة لهم بسهولة ويسر ومنعًا للازدحام والتكدس داخل المستشفى.

وأضافت الهيئة أن الفحوص الطبية والمعملية لمرشحي مجلس الشيوخ تضم "7 أنواع فحوصات معملية" للتأكد من عدم تعاطي أي مواد مخدرة أو كحوليات.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى أنه بعد الكشف وسحب العينات من المرشحين المحتملين، تخطر لجنة الانتخابات ببورسعيد بنتيجة الفحوصات الطبية والمعملية الخاصة بالمرشحين فور ظهورها؛ ومن ثم يتم إخطار اللجنة العليا للانتخابات بها.

وأضافت أنه تم توقيع الكشف الطبى على أربعة من المرشحين المحتملين لعضوية مجلس الشيوخ حتى الآن بمستشفى السلام ببورسعيد وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى الالتزام بارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي عند الدخول بخلاف التأكد من اتباع الإرشادات المطبوعة على الملصقات الموزعة داخل المستشفى وكذلك الإرشادات التوعوية المسموعة بالإذاعة الداخلية بالمستشفى.