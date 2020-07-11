9 مرشحين محتملين يتقدمون بأوراقهم لخوض انتخابات "الشيوخ" بالإسكندرية

أعلنت، لجنة تلقي أوراق الراغبين بالترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، في محكمة الإسكندرية الابتدائية، مساء اليوم السبت، انتهاء أعمال يومها الأول، مشيرة إلى استقبال 9 طلبات، منها 7 لحزب مستقبل وطن، وواحد لحزب النور، وآخر لحزب الغد.

وقال المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الابتدائية، ورئيس اللجنة، إنه تم سحب 60 شهادة قيد "طلب" بإبداء الرغبة في الترشح للانتخابات، وسط تطبيق مشدد لكافة الإجراءات الاحترازية الوقائية، الرامية للحفاظ على المواطنين الموظفين، من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بينهم، على أن يستمر ذلك لمدة أسبوع.

والمتقدمون بأوراقهم هم سامي الشيمي، رمز الكتاب، وسعد عبد المولى، رمز سنبلة القمح، وعلاء جاد، رمز القلم، والسيد جمعة، رمز السلم، ومحمد الرشيدي، رمز الصاروخ عضو حزب الشعب الجمهوري، ومحمد حمزة، رمز المسدس، ونشأت متري، رمز قناة السويس، عن قائمة حزب مستقبل وطن الائتلافية للمنافسة على المقاعد الفردية.

كما تقدم محمد محرم عبد اللطيف، رمز المظلة عن حزب النور، وحمدي محمد إبراهيم المسلماني، عن حزب الغد.