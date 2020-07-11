لجنة "انتخابات الشيوخ" بقنا تتلقى 13 طلبا خلال اليوم الأول

أعلن مصدر بمحكمة قنا الابتدائية، اليوم السبت، عن تلقي 13 طلبًا للترشح لمجلس الشيوخ بمحافظة قنا، خلال اليوم الأول من فتح باب الترشح.

وأضاف المصدر أن طلبات الترشح تنوعت ما بين فردي مستقل وقوائم وأحزاب، مشيرًا إلى أن باب تلقي الطلبات أغلق في تمام الساعة الخامسة مساءً ويستمر لمدة أسبوع بداية من التاسعة صباح كل يوم.

وبدأت اللجنة القضائية لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بقنا، في تلقي طلبات المرشحين بمحكمة قنا الابتدائية، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.

وبدأت اللجنة عملها منذ التاسعة صباحًا في تلقي طلبات المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث استقبلت عددًا من المرشحين لتقديم أوراق ترشحهم، وتقوم بفحص الطلبات وأوراق الترشح.

وفي وقت سابق أعلن لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جدول مواعيد انتخابات مجلس الشيوخ، والتي تبدأ في الخارج يومي الأحد والإثنين 9، و10 أغسطس 2020، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، على أن تعلن النتيجة 19 أغسطس.