البابا يقدم التعازي في وفاة القمص إشعياء ميخائيل الذي توفى بكورونا

قدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، العزاء لكهنة كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالظاهر، في وفاة القمص إشعياء ميخائيل، كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بحي الظاهر، الذي توفى اليوم متاثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا يلتمس عزاءً لشعب كنيسة الكاهن الراحل ولأسرته، طالبًا لنفسه النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

ويعد الكاهن الراحل هو ثامن كاهن بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يتوفى بسبب كورونا، خلال الفترة الماضية، كما أصيب عدد كبير من كهنة الكنيسة منهم من تم شفاؤه ومنهم من يخضع للعلاج في العزل المنزلي أو المستشفيات.