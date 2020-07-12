للذكور فقط.. وظائف شاغرة في "مياه الدقهلية"

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، عن حاجتها للتعاقد لشغل وظيفة "فني رابع"، من المقيمين بـ8 مراكز وهي: "المنصورة - طلخا - ميت غمر - أجا - السنبلاوين - تمي الأمديد - بني عبيد – دكرنس".

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم منن الذكور فقط نظرا لطبيعة العمل، وأن يكون حاصلا على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات من تخصص (أعمال صحية - ميكانيكا - كهرباء)، وألا يزيد عمره على 30 سنة.

وأكدت الشركة على ضرورة اجتياز المتقدمين الاختبارات التي يجري تحديدها بمعرفة الشركة، منها اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة، لافتا إلى أنه سيجري اختيار المتقدمين وفقا لترتيب النتيجة النهائى وحسب الاحتياجات الفعلية للشركة ولائحة نظام العاملين بالشركة.

وتقدم الطلبات إلكترونيًا على النموذج المعد فقط على الموقع الإلكتروني للشركة، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 12-7-2020 حتى الأربعاء الموافق 15-7-2020.