رئيس الوزراء يؤكد جدولة كل مديونات السياحة لمدة 6 أشهر

أكّد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّه تمّ تأجيل أقساط القروض لأصحاب المشروعات الصغيرة وتأجيل الاقرارات الضريبية وتمّ جدولتها على مدار 3 أشهر وتأجيل وترحيل وتخفيض قيمة الأقساط المستحقة على المشروعات متناهية الصغر، مبينًا أنَّ البنك المركزي أطلق مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لدعم الصناعات المتعثرة والاحتياجات الأخرى، لافتًا إلى أنَّه خلال أيام سيصدر قانون إعفاءات من فوائد التأخير سواء على الضرائب الإضافية والعقارية لمن يبادر بالسداد.

مدبولي: قانون إعفاءات من فوائد التأخير على الضرائب الإضافية والعقارية لمن يبادر بالسداد خلال أيام

وأضاف مدبولي، خلال حديثه باحتفالية افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية وعلى رأسها حي الأسمرات بمرحلته الثالثة: "السياحة أكثر قطاع تأثر وتمّ جدولة كل المديونات لمدة 6 أشهر وتم تأجيل دفع الضرائب العقارية لهذه المنشآت، ودفعها لعدم التوقف عن العمل وعدم تسريح العاملين بها وتأجيل سداد الإيجارات المواجهة الأعباء الكبيرة في هذا القطاع".

وأضاف مدبولي: "البورصة المصرية كانت من أحد القطاعات التي تمّ العمل عليها وخفض ضريبة الدمغة وخفض سعر ضريبة الأرباح مع إعفاء غير المقيمين من هذه الضريبة".