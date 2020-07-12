أستاذ بطب حلوان: سنبدأ في استخدام المضادات المباشرة على مرضى كورونا

قال الدكتور محمد القصاص، رئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية طب حلوان، إن مستشفى جامعة حلوان، ستبدأ خلال أيام تجربة بعض الأدوية الموجودة بالفعل "المضادات الفيروسة المباشرة"، وذلك للتعامل مع مرضى كورونا في إطار التجارب السريرية على مرضى "كوفيد 19"، مشيرا إلى أن بعضها يستخدم لعلاج فيروس سي في مصر، بالشراكة بين جامعة حلوان ومستشفيات جامعة أسيوط.

وأوضح القصاص، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن التجربة تتمثل في استخدام أحد العقاقير المستخدمة في علاج فيروس سي والمنتجة محليا في مصر، حيث أثبتت الدراسات الأولية أن هناك بعض التشابه من حيث التركيب بين فيروس سي وفيروس كورونا المستجد، مضيفا أنه في حالة أنه ثبت نجاح هذه العقاقير في علاج فيروس كورونا المستجد ستعد قفزة كبيرة في مجال العلاج لأن هذه العقاقير متوفرة حيث يوجد أكثر من شركة محلية تنتج هذه الأدوية بما يوفر كثيرًا على الدولة، وسيكون متاحا بشكل كبير ويمكن تصديره للخارج.

القصاص: تم أخذ موافقة لجان الأخلاقيات لبدء التجارب السريرية

وتابع، أنه تم اختيار أحد العقاقير المركبة الموجودة بها أكثر من مادة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من جيل من العقاقير يتم استخدامهم في التجارب السريرية مع مرضى كورونا، لافتا إلى أن الجيل الأول من التجارب تم باستخدام عقار السوفالدي، مشيرا إلى أن الجيل الثاني سيتم باستخدام العقاقير المضادة لفيروس سي في علاج كورونا.

وأكد أنه تم الحصول على موافقة لجان الخلاقيات بوزراة الصحة والسكان وكذلك كلية الطب جامعة حلوان، وكلية الطب جامعة أسيوط للبدء في التجارب السريرية، لافتا إلى أن الحصول على موافقة لجان الأخلاقيات شريطة رئيسيسة لبدء التجارب.

القصاص: الأعلى للمستشفيات الجامعية يشرف حاليا على عدد من التجارب السريرية على مرضى كورونا

ونوه إلى أن هناك دراسات علمية أثبتت وجود تشابه من ناحية التركيب الجيني ما بين فيروس كورونا وفيروس سي، ويمثل العامل المشترك بينهم في استخدام أنزيم يجمع في العديد من الخواص بينهم، مضيفا أن التطبيق سيتم في مستشفيات جامعة حلوان و أسيوط.

وأوضح القصاص، أن أبحاث "كوفيد 19"، تسير في أكثر من اتجاه، منها ما يتعلق بتقييم الوضع العام في مصر لمعرفة الخصائص المميزة للفيروس في مصر، خاصة وأنه يتحور لأكثر من شكل بين البلاد والدول، مشيرا إلى أن معرفة الخصائص العمرية للمرضى والفئات العمرية والبيولوجية المؤثرة على المرض ومعرفة وجود مضاعفات من عدمه أبرز الدراسات التي تم العمل عليها.

رئيس قسم الأمراض المتوطنة بطب حلوان: لم نتأكد من ظهور موجة ثانية لكوفيد 19 حتى الآن

وتابع أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية يقوم حاليا بالإشراف على عدد من التجارب السريرية لعقاقير يتم تجربتها لعلاج كورونا المستجد بالمستشفيات الجامعية، موضحا أن التجربة الأولى التي تم استخدامها تتمثل في عقار الرمدسيفير، وهو الحاصل على الموافقة المشروطة من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة الأوربية وهيئة الغذاء الأمريكية، لافتا إلى أنه لم يتم حصر نتائجه حتى الآن.

وبشأن الموجة الثانية لكورونا كوفيد 19، أوضح أن الحديث عن احتمالية ظهور موجة ثانية لكورونا تقع تحت مبدأ التكهنات، مشيرا إلى أنه لم توجد أي دراسات تأكيدية على موجة ثانية حتى الآن: "لم نتأكد من وجود موجة ثانية لكولونا حتى الآن"، مشيرا إلى أن بعض الخبراء في علو الوبائيات أوضحوا أن هناك موجة ثانية لكوفيد 19 مطلع الشتاء المقبل.