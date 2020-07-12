وزير الإسكان: انتهاء 242 ألف وحدة للمناطق غير الآمنة في ديسمير 2020

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنَّ المناطق العشوائية غير الآمنة جرى التصدي لها بإنشاء صندوق تطوير المناطق العشوائية وكانت أولى مهامه إعداد الخريطة القومية للمناطق العشوائية غير الآمنة سنة 2010 وجرى تحديثه في 2014، لافتًا إلى أنه جرى تقسيم معايير تلك المناطق لـ4 درجات كل درجة تم وضع سياسات لها.

وأضاف الجزار، خلال كلمته باحتفالية افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع "الأسمرات 3"، أنَّ المناطق العشوائية غير الآمنة تتوزع في 25 محافظة بواقع 357 منطقة ذات خطورة، القاهرة تستحوذ على الحجم الأكبر بواقع 29% وتليها محافظة الإسماعيلية والإسكندرية والأقل كانت مطروح وأسيوط والشرقية.

وأوضح أنه تم البدء الحقيقي للتصدي للمشكلة في 2014 بتكلفة تقديرية للمشروعات بلغت 61 مليار جنيه بينهم أسعار الأراضي فقط 23 مليار جنيه، لافتا إلى أنه جرى تنفيذ 296 منطقة 175 ألف وحدة سكنية بنسبة 73%، وفي نهاية ديسمبر 2020 سيتم الانتهاء من 242 ألف وحدة.