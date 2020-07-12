صور.. انطلاق ماراثون امتحانات البكالوريوس بكلية العلوم جامعة القاهرة

أعلن الدكتور عبدالحميد وجدي المناوي، عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المستوى الرابع بالكلية، حيث تعقد الامتحانات بمدرجات ومعامل الكلية، بدءا من اليوم وحتى 19 أغسطس 2020 ،مطمئنا على مدى جاهزية كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك طبقا للدليل الاسترشادي للوقاية من فيروس كورونا والذي أعدته جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت.

وبدأ المناوي جولته التفقدية، باستقبال الطلاب أمام المبني الرئيسي للكلية للاطمئنان على صحتهم والأخذ بمقترحاتهم لتذليل كل الصعاب وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح، كما تم الاطمئنان على جاهزية عمل بوابات التعقيم داخل بهو الكلية بالمبنى الرئيسي للكلية، وكذلك تم التأكد من جاهزية عمل أجهزة الكشف الحراري، والتنبيه على موظفي الأمن من أجل تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب وفق الضوابط والاشتراطات الصحية، كما تفقد المناوي الطلاب داخل اللجان الامتحانية أثناء تأدية الامتحانات للاطمئنان على تطبيق كل الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد المناوي، خلال الجولة التفقدية، على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات التنفيذية التي وضعتها الكلية لضمان سلامة جميع منسوبي الكلية بدءا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وكذلك الإجراءات الخاصة بعملية دخول وخروج الطلاب ومنع الدخول إلى القاعات الامتحانية إلا من خلال تلك البوابات والحرص على اتباع التباعد الاجتماعي وحفظ المسافات البينية بين الطلاب وبعضهم.

وأكد المناوي على ضرورة التزام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وجميع منسوبي الكلية المشاركين في الامتحانات، بارتداء الكمامات أثناء وجودهم داخل الكلية والحرص على تعقيم الأيدي بصفة دورية قبل وبعد انتهاء الامتحانات.

وأكد المناوي، على أن سلامة أبنائه الطلاب في المقام الأول، وأن الكلية حريصة كل الحرص على سلامة جميع منسوبيها، مشيرًا إلى أنه تم تكوين فرق عمل لتعقيم كل اللجان الامتحانية بصفة دورية قبل وبعد انعقاد الامتحانات، بالإضافة إلى التأكد من مراعاة كل الضوابط المقررة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والتي من أبرزها التهوية الجيدة ومراعاة التباعد الاجتماعي والسلامة.

وأشار المناوي، إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرتها جامعة القاهرة واللازمة لحماية جميع منسوبي الكلية تحت إشراف عميد الكلية وبالتنسيق بين قطاعي شؤون التعليم والطلاب وشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع أمين الكلية وإدارة الأمن وإدارة الجودة و الصحة والسلامة المهنية.