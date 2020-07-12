فقد شخصين في انفجار بمصنع للوقود الحيوي جنوب الصين

ذكرت إدارة إطفاء محلية ووسائل إعلام رسمية، أن شخصين فقدا وأصيب آخران بعد انفجار وقع، اليوم، في مصنع للوقود الحيوي في إقليم فوجيان الصيني.

وقال التلفزيون المركزي الصيني، إن الانفجار وقع في حوالي الـ10:10 صباحا بالتوقيت المحلي، في شركة لونجيان تشويوه وهي شركة لإنتاج الوقود الحيوي في مدينة لونغيان بجنوب البلاد عندما كان العمال يجرون أعمال الصيانة، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وأظهر مقطع مصور بثه التلفزيون الحكومي دخانا كثيفا في سماء الموقع.

وكان الحريق مستمرا حتى الساعة 0600 بتوقيت جرينتش.

وقال التلفزيون المركزي، إن السلطات أرسلت ما يربو على 100 رجل إطفاء للموقع وأجلت السكان في المناطق القريبة.