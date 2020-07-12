إصابة الممثلة الهندية إيشواريا راي وابنتها بكورونا

أثبتت نتيجة التحليل الثاني للممثلة الهندية "إيشواريا راي" إيجابيتها لفيروس كورونا هي وبنتها بعد أن أصيب زوجها "أبيشيك" ووالده النجم الهندي أميتاب باتشان.

وكان أعلن النجم الهندي أميتاب باتشان إصابته بفيروس كورونا، وأكد أنه خضع للمسحة الطبية التي أكدت إيجابية الإصابة، وكذا نجله أبيشيك باتشان.

وطالب النجم الهندي كل من خالطه، خلال الأيام الـ10 الأخيرة، بضرورة الخضوع إلي فحص طبي.

كما أعلن بالأمس الفنان أبهيشيك باتشان نجل أميتاب باتشان، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد دقائق من إعلان والده الإصابة.

كان نجل أميتاب، أوضح عبر تويتر، أن نتيجة مسحته إيجابية.

حين كان والده، أعلن عبر "تويتر": "هذا المساء ذهبت المستشفى، وأجريت مسحة ظهرت النتيجة إيجابية، لقد أصبت بكورونا، وعائلتي أجرت مسحات، وفي انتظار النتيجة، وعلى من خالطني من أهل أو أصدقاء آخر 10 أيام، إجراء فحوصات للتأكد من عدم إصابته".