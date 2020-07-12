بلاغ للنائب العام ضد صاحبة فيديو "خالي اغتصبني": تنشر صورا فاضحة

تقدم المحامي أشرف فرحات، اليوم الاثنين، ببلاغ للنائب العام ضد المواطنة أميرة علي الشهيرة بـ "إيمي علي"، يتهمها بنشر فيديوهات مخلة وصور فاضحة، مثل غيرها من فتيات تطبيق TIK TOK.

وقال فرحات في بلاغه الذي حمل رقم 28410 لسنة 2020، عرائض النائب العام، إنها اعتادت على بث فيديوهات على تطبيقي إنستجرام وTIK TOK وتقوم بإيحاءات لإثارة الغرائز بقصد جذب المتابعين وجمع المال.

وأضاف: "خرجت علينا المشكو في حقها، تدعى تعرضها للاغتصاب على يد خاليها وزوج أمها، منذ أن كانت في عمر السادسة، وظلت تحت وطأة هذا الحال حتى عمر الـ16 وهربت، كما خرجت والدتها مع أحد الأشخاص في حديث هاتفي، توضح كذب ابنتها".

وتابع: "كما خرجت المشكو في حقها بفيديو قصير من داخل مستشفى وصوت شخص يقول إنها حالة انتحار، وطلبت من أحد الأشخاص سداد فاتورة المستشفى بالشيخ زايد، وقالت إنها ألقت نفسها من سيارة كانت تستقلها وتسير على سرعة 100 كم/ الساعة، إلا أن المحاولة فشلت".

وقدم "فرحات" اسطوانة مدمجة بها عدد من الفيديوهات، وطلب فحصها، كما طلب التحقيق مع المشكو في حقها، وإحالتها للمحاكمة الجنائية.