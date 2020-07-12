مرشحان محتملان لـ"الشيوخ" يتقدمان بأوراقهما في الإسكندرية

شهد اليوم الثاني لاستقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، تقدم شخصين بأرواق ترشحهما في محافظة الإسكندرية.

والأمس قدم حزب النور أوراق أول مرشحيه على مقاعد الفردي وهو محمد محرم عبد اللطيف، كما تقدم حزب مستقبل وطن، بقائمته الانتخابية الائتلافية على مقاعد الفردي، والتي ضمت 7 مرشحين هم: سامي الشيمي، رمز الكتاب، سعد عبدالمولى، رمز سنبلة القمح، وعلاء جاد، رمز القلم، والسيد جمعة، رمز السلم، ومحمد الرشيدي، رمز الصاروخ عضو حزب الشعب الجمهوري، ومحمد حمزة، رمز المسدس، ونشأت متري صليب، قناة السويس، وحمدي محمد إبراهيم المسلماني، عن حزب الغد، ليصل بذلك عدد المتقدمين لانتخابات مجلس الشيوخ إلى 6.

وبدأت لجنة تلقي أوراق الترشح لخوض سباق انتخابات مجلس الشيوخ، في الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الابتدائية، منذ الصباح الباكر لليوم الثاني على التوالي استقبال الراغبين في الترشح لتقديم طلباتهم، على أن يستمر ذلك لمدة أسبوع.

وكانت وزارة العدل خصصت قاعات استقبال وانتظار مجهزة؛ لاستقبال الراغبين في الترشح، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.

وجرى منح كل متقدم بأوراق ترشحه، رقم تسلسلي، من بين 52 رقمًا، تسمح بهم مساحة كل قاعة لتكون عملية الدخول، وتلقي الأوراق، من خلاله، وسط تطبيق كامل للتباعد الاجتماعي بين الراغبين في الترشح.