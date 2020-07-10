أحياء الإسكندرية تبدأ تنفيذ قرار ضوابط سير الكلاب في الشوارع

بدأت أحياء الإسكندرية، في تنفيذ حملة مكبرة بطريق الكورنيش، لتطبيق الضوابط الجديدة لحائزي الكلاب في الطرق والأماكن العامة بمختلف أحياء المحافظة.

وأصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرارا أمس الخميس، يحدد 3 ضوابط جديدة لسير الكلاب في الطرق والأماكن العامة، حرصًا على سلامة المواطنين.

واستهدفت الحملة 5 أحياء هي "المنتزه أول، المنتزه ثان، شرق، وسط، العجمي، الجمرك"، فضلًا عن حملة عامة لمسئولي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على بطاقة خاصة بمالك أحد الكلاب بنطاق حي وسط، لحين دفع الغرامة المقررة، وذلك في أول تطبيق لقرار المحافظ الذي حمل رقم 498 لسنة 2020.

ويشمل القرار ضرورة تثبيت كمامات الفك الخاصة بالكلاب، ومقودة بزمام بيد حائزها، فضلا عن معلق برقبة الكلب الرقم المسلسل الدال على الترخيص والتحصين البيطري.

وكلف المحافظ الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف القرار، وتحصيل غرامة فورية تقدر بمبلغ 1000 جنيه في حال المخالفة.